Concerto omaggio ai Guns N'Roses, il tributo musicale al Jayson Irish Pub

Pensi ai Guns N'Roses e ti ritrovi catapultato alla fine degli anni 80 e gli inizi dei '90 con tutto quello che succedeva in quel meraviglioso periodo musicale. I Guns N'Roses rappresentano tutti gli eccessi di quel periodo: la band statunitense, guidata dall'irrefrenabile e carismatico leader Axl Rose, era infatti la più pericolosa, imprevedibile ed ingestibile del mondo. È una serata davvero splendida ed ardua quella che proporranno I Dark Rose Addicted il 20 Novembre al Jayson Irish pub. I Dark Rose Addicted, trascinati da JJ Cardillo travolgeranno il pubblico in un vortice di suoni attraverso tutta la discografia della band di Axl Rose, con le più famose hit. In scaletta brani come “Sweet child o' mine ”, “Don' t Cry”, “Welcome to the jungle ”, “November rain ” e tanti altri. L’ingresso al locale è gratuito.