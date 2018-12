Uno su mille, dalla canzone alla band: serata omaggio a Gianni Morandi al Santa Monica

I più grandi successi di Gianni Morandi venerdì 7 dicembre alle ore 21:30 allo storico Santa Monica Ristopub (Via Enrico Parisi, 7), nel suo nuovo look fresco di restyling, per trascorrere in compagnia e in musica la vigilia della prima festività natalizia. Da “Fatti mandare dalla mamma”, “Non son degno di te” a “Banane e lamponi” e “C'era un ragazzo”, la band “Uno su mille” composta da Pako Valenza alle chitarre, Enrico Salerno alla batteria, Abramo Gambino al basso, Manlio Pindaro alle tastiere con la voce di Sasà Taibi, riproporrà i più grandi successi del cantante bolognese. Un ricco repertorio che rievocherà i brani musicali più noti e più amati della musica italiana, i successi del cantante apprezzato da tutte le generazioni. Dalle 19:00 Apericena Costo 13 euro Cocktail + Tagliere con novità gastronomiche tradizionali e rivisitate.