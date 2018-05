Fiorella Mannoia tribute al Palab, in scaletta anche "Quello che le donne non dicono"

Non solo una cantante e un interprete, ma una combattente. Questa è Fiorella Mannoia, artista tra le più popolari e amate in Italia. Il suo mito sarà celebrato dai Fiorella Mannoia tribute sabato 12 maggio al Palab di Palermo in piazzetta del Fondaco (dietro la questura e a pochi metri da Ballarò).

Alle 22 parte il concerto. In scaletta brani come “Quello che le donne non dicono”, “Come si cambia” e la sanremese “Che sia benedetta”.