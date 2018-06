Concerto omaggio a Fabio Concato, la musica dei Cadeau sul palco del Palab

Più di quarant’anni di carriera, un uomo amato da tutti, un soggetto talmente “cult” da essere nel cast del film “Loro 1” del regista Paolo Sorrentino.

È un omaggio totale a Fabio Concato il concerto dei Cadeau, l’8 giugno al Palab di Palermo in piazzetta del Fondaco (dietro la questura e a pochi metri da Ballarò), dove si esibiranno i Non Dire no. Alle 22 parte il concerto. In scaletta “Fiore di maggio”, “Domenica bestiale” e “Rosalina”.