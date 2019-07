Le canzoni di Eros Ramazzotti in un tributo, i Nuovi eroi in concerto al Mille e una notte

Una storia importante, fatta di storie della vita e dove la più bella cosa è la musica, l’unica capace di dare un’emozione per sempre. Chi vuole provare tutto questo non può perdersi la prima volta del tributo a Eros Ramazzotti targato Nuovi eroi il 26 luglio al Mille e una notte, il baglio in via Mater dolorosa 67 a Palermo, nato e sviluppatosi con lo scopo di dimostrare che i grandi concerti e appuntamenti si possono fare anche in periferia.

Si comincia alle 20, con la pizzeria, pronta a servire decine e decine di pizze classiche e gourmet. Chi lo vorrà potrà usufruire del servizio ristorante. Alle 22,30 spazio alla musica. In scaletta tutte le più note hit di Ramazzotti. Un riassunto in musica di trenta e più anni di carriera.