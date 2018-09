Tributo ad Elisa, il concerto degli Hairspray sul palco del Dorian al Tasmira

Dici Elisa e dici musica. Dici Elisa e dici bel canto. Dici Elisa e dici star. E il fenomeno della cantante di Gorizia, tra le poche italiane ad essere diventate famose prima cantando in inglese e poi nella sua lingua nazionale, sarà esaltato sabato 15 settembre al Dorian di fronte al molo Santa Lucia del porto di Palermo. La serata inizierà alle 20. I clienti del locale potranno scegliere l’aperigrill di carne o la pizza alla carta. Alle 22 sarà il turno parte il concerto degli Hairspray, che daranno vita a un concerto che esalterà al massimo il mito di Elisa, cantando brani tratti dagli album “Pipes & Flowers”, “Asile's World”, “Then Comes the Sun”, “Lotus”, “Pearl Days”, “Heart”, “Ivy” e “L'anima vola”. Ingresso a pagamento per l’aperipizza o aperigrill 15 euro con concerto. Per prenotare un tavolo telefonare al 3807980615, al 3939773133 o al 3388142146.