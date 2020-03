Duran Duran tribute night, da A' Castellana di Caccamo il concerto degli Skin Trade

Il 14 marzo 2020 saranno ospiti del Ristorante "A' Castellana" a Caccamo (PA) gli Skin Trade - Duran Duran Tribute Band, l'unica Duran Duran band del sud Italia.

Un omaggio alla band simbolo degli anni 80, i precursori del Synth Pop e della New Romatic. 100 milioni di dischi venduti 40 anni di carriera

attualmente in tour e in studio per un nuovo album. Dall'esordio di Planet Earth a Rio, da Save a Prayer a The Reflex, Wild Boys, A View to a Kill, l'unica colonna sonora di James Bond #1 in USA, I Don't Want Your Love, il singolo più venduto in Italia nel 1988, Girls on Film, la prima sigla di DJ Television, Notorious, Ordinary World, sino alle hits degli anni 2000. I più grandi successi dal 1981 ad oggi.

Un Greatest Hits live da cantare e ballare.

Skin Trade

Giampiero Militello - Lead Vocal

Giuseppe Maniaci - Basso, Programming

Massimo D'Antoni - Keyboards, Sequencer

Massimo Cicatello - Guitar

Roberto Giammanco - Drums

Sandra D'Accardo - Backing Vocals

L' ingresso di 15€ a persona comprende: pizza a scelta o primo o secondo, acqua minerale e coca cola.