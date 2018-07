Serata Duran Duran con il tributo degli Skin Trade, il concerto alla Baia del corallo

Era la primavera del 1987 a Palermo, il sindaco era già Leoluca Orlando e i Duran Duran arrivavano per la prima volta in tour in Italia, allo stadio La Favorita. Il concerto si aprì con “A View to a Kill” e si chiuse con “The Reflex”. Uno show, trasmesso in diretta dalla Rai, che restò nella storia della città.

Trent’anni dopo, lo stesso clima, le stesse canzoni e le stesse avventure saranno rigenerati dagli Skin trade di giovedì 19 luglio alle 20 alla Baia del Corallo in via Plauto 27 a Palermo. Chi vorrà potrà cenare gustando la cena o l’aperitivo servito al tavolo o la pizza. Alle 22 parte il concerto. In scaletta: Planet Earth, Girls On Film, Rio, Save A Prayer, Hungry Like The Wolf, The Reflex, A View to a Kill, The Wild Boys, Ordinary World, Pressure Off. Ingresso a pagamento e su prenotazione. Per chi farà l’apericena a base di pesce l’ingresso è 15 euro.