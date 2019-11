The Shining Stars live, tributo a David Bowie in un concerto da Officina Di Dio

Nuovo appuntamento Live per il progetto The Shining Stars - David Bowie Tribute. La band formata da Daniele Davi' (Voce), Anna Abbate (Voce, Cori) Giuseppe Pitarresi (Chitarre, Cori), Manfredi Crisà (Batteria), Maurizio Puglisi (Basso) e Renato Scozzari (Tastiere, Cori), che per l'occasione vedrà Salvatore Mastropaolo al Basso, proporrà uno show dal vivo che racconterà le molteplici sfaccettature della musica di David Bowie attraverso i suoi più grandi successi.

Ziggy Stardust, Aladdin Sane, Il duca Bianco, Major Tom, Halloween Jack, sono solo alcuni degli alter ego dell'artista poliedrico e visionario, pioniere indiscusso dell'arte d'avanguardia che nel corso della sua carriera ha realizzato alcuni dei più grandi capolavori della musica contemporanea spaziando fra tantissimi generi, strumenti e sfumature.

Gallery