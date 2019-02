Una notte all'insegna dei più grandi successi dei Cranberries, il concerto tributo al Chiquito

Per la prima volta al Chiquito Palermo la storia dei Cranberries con 2 ore intense di live, dai classici di "Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?" (25° anniversario dalla pubblicazione) e "No Need To Argue" fino agli ultimi successi dell'album "Roses" e "Something Else"! Come al solito non mancheranno i brani tratti dal repertorio solista di Dolores O'Riordan e delle sorprese! Vi aspettiamo numerosi dalle 20:00 per una grande serata con la musica live dei CJuice, le ottime birre, cocktail, aperitivi e le altre invitanti proposte del Chiquito Palermo! I CJuice propongono uno show coinvolgente e fedele che include le migliori hit del gruppo irlandese, i brani più ricercati e gli ultimi successi. Oltre ad una consolidata esperienza live dei membri del progetto, i punti di forza della band sono la voce, particolarmente simile a quella di Dolores O'Riordan, ed il sound fedele e curato nei minimi dettagli. La band è formata da: Magda Loriano - Voce; Joshua Frederick Ross - Chitarre, Voce; Giuseppe Pitarresi - Chitarre; Salvatore Mastropaolo - Basso; Manfredi Crisà - Batteria