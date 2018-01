Omaggio alla band inglese più famosa al mondo, serata Coldplay al Palab

Dici Coldplay e dici musica. Dici Coldplay e dici la band inglese più famosa del mondo. Dici Coldplay e dici il suo leader geniale Chris Martin.

È una serata davvero speciale quella che porteranno gli Speed of sound tributo Coldplay venerdì 2 febbraio al Palab di Palermo in piazzetta del Fondaco (dietro la questura e a pochi metri da Ballarò). Alle 22 il concerto degli Speed of sound. Benny Vassallo, Gabriele Graziano, Simone Esposito, Mauro Pizzo, e Daniele Zimmardi porteranno il pubblico in un viaggio attraverso tutta la discografia della band di Martin, con le più famose hit, eseguite insieme a qualche chicca. In scaletta brani come “The scientist”, “Viva la vida”, “Fix you”, “Clocks” e tanti altri.

