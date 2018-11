Una serata universitaria dedicata ai tributi, concerto omaggio ai Coldplay da Officina Di Dio

Dici Coldplay e dici musica. Dici Coldplay e dici la band inglese più famosa del mondo. Dici Coldplay e dici il suo leader geniale Chris Martin. È una serata davvero speciale quella che porteranno gli Square one mercoledì 14 novembre alle 21 all’Officina Di Dio in via Giuseppe Bertolino Puglisi 25 a Palermo, nel corso della serata universitaria dedicata ai tributi. Gli Square one, capitanati da Joshua Ross, porteranno il pubblico in un viaggio attraverso tutta la discografia della band di Martin, con le più famose hit, eseguite insieme a qualche chicca. In scaletta brani come “The scientist”, “Viva la vida”, “Fix you”, “Clocks” e tanti altri. L’ingresso al locale è gratuito.