Tributo ai Coldplay, il concerto omaggio degli Speed of Sound sul palco del Dorian

Dici Coldplay e dici musica. Dici Coldplay e dici la band inglese più famosa del mondo. Dici Coldplay e dici il suo leader geniale Chris Martin. È una serata davvero speciale quella che porteranno gli Speed of sound tributo Coldplay sabato 22 settembre al Dorian, il locale in via Rosario Gerbasi 6, di fronte al molo Santa Lucia del porto di Palermo. La serata inizierà alle 20. I clienti del locale potranno scegliere l’aperigrill di carne o la pizza alla carta.

Alle 22 parte il concerto degli Speed of sound. Benny Vassallo, Gabriele Graziano, Simone Esposito, Mauro Pizzo, e Daniele Zimmardi porteranno il pubblico in un viaggio attraverso tutta la discografia della band di Martin, con le più famose hit, eseguite insieme a qualche chicca. In scaletta brani come “The scientist”, “Viva la vida”, “Fix you”, “Clocks” e tanti altri.Ingresso a pagamento per l’aperipizza o aperigrill 15 euro con concerto. Per prenotare un tavolo telefonare al 3807980615.