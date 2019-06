Tributo a Claudio Baglioni con i Qpga, il concerto al Mille e una notte

Dici «Claudio Baglioni» e pensi alla storia della musica italiana. Popolare e fatta di storie d’amore. Quarant’anni e più di canzoni di un cantautore entrato nella memoria collettiva di più generazioni.

Il mito dell’artista romano e direttore artistico del Festival di Sanremo sarà celebrato dai Qpga il 16 giugno al Mille e una notte, lo spazio in via Mater dolorosa 67 a Palermo, nato e sviluppatosi con lo scopo di dimostrare che i grandi concerti e appuntamenti si possono fare anche in periferia. Si comincia alle 20, con la pizzeria, pronta a servire decine e decine di pizze classiche e gourmet.

Chi lo vorrà potrà usufruire o dell’aperitivo servito al tavolo o del servizio ristorante. Alle 22,30 spazio alla musica. In scaletta le principali hit, da “Strada facendo” a “E tu”, passando da “Questo piccolo grande amore”.