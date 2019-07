Qpga in concerto, il live tributo a Claudio Baglioni sul palco del Bibi summer di Isola

Dici «Claudio Baglioni» e pensi alla storia della musica italiana. Popolare e fatta di storie d’amore. Quarant’anni e più di canzoni di un cantautore entrato nella memoria collettiva di più generazioni.

Il mito dell’artista romano sarà celebrato sabato 13 luglio Al BiBi Summer in via Faggio a Villagrazia di Carini. La serata inizierà alle 20 con l’aperitivo servito a tavolo. Alle 22 parte il concerto dei QPGA, capitanati da Ignazio Lucchese alla voce. In scaletta le principali hit, da “Strada facendo” a “E tu”, passando da “Questo piccolo grande amore”. Seguirà dj set con Silvio RandaZzo e il suo progetto “La macchina del tempo”. L’ingresso costa 15 euro a persona con cena e drink. Evento promosso da Dorian.