Tributo a Claudio Baglioni, omaggio alla musica italiana con i Qpga alla Baia del Corallo

Dici «Claudio Baglioni» e pensi alla storia della musica italiana. Popolare e fatta di storie d’amore. Quarant’anni e più di canzoni di un cantautore entrato nella memoria collettiva di più generazioni.

Il mito dell’artista romano sarà celebrato giovedì 25 luglio alla Baia del Corallo in via Plauto 27 a Palermo a Sferracavallo. Alle 20 sarà servito l’apericena di pesce al tavolo a 15 euro. Alle 21,30 il concerto parte il concerto dei Qpga, capitanati da Ignazio Lucchese alla voce. In scaletta le principali hit, da “Strada facendo” a “E tu”, passando da “Questo piccolo grande amore”. Evento promosso da Dorian.