Aperitivo di pesce e tributo a Claudio Baglioni, il giovedì alla Baia del Corallo

L’aperitivo a base di pesce o la pizza, il mare di Sferracavallo, e il tributo a Claudio Baglioni. È una triangolare vincente dell’intrattenimento quella proposta giovedì 23 agosto alle 20 alla Baia del Corallo in via Plauto 27 a Palermo.

Chi vorrà potrà cenare gustando la cena o l’aperitivo servito al tavolo a base di pesce, con la possibilità di scegliere tra sette piatti, o la pizza. Alle 22 parte il concerto dei QPGA. Ignazio Lucchese (voce), Ciro Pusateri (sax e fiati), Tony Ardolino (basso), Agostino Amorello - (batteria), Carlo Cirri (tastiere e pianoforte e Mario Piazza chitarre). In scaletta le principali hit, da “Strada facendo” a “E tu”, passando da “Questo piccolo grande amore”. Seguirà dj set, per ballare fino a tarda notte. Ingresso a pagamento e su prenotazione. Per chi farà l’apericena a base di pesce l’ingresso è 15 euro.