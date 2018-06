Serata Cesare Cremonini, il concerto omaggio targato Possibili Scenari al Solemar

Probabilmente il migliore cantautore italiano del momento. L’unico capace di ottenere successo con brani di scientifica qualità. Questo è Cesare Cremonini, la cui storia musicale da frontman Lunapop ai giorni nostri da solista sarà omaggiata musicalmente dai Possibili scenari domenica 1 luglio al Solemar in via Cristoforo Colombo 2109 all’Addaura a Palermo, sotto la direzione artistica del Dorian. Alle 22,45 parte il concerto. In scaletta brani ormai entrati nella memoria collettiva, da “50 special” all’attuale “Nessuno vuole essere Robin”.