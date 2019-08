Tributo a Caparezza a Isola delle Femmine, il live degli Iodio Caporrimo all'Opensea club

Il più grande dei rapper italiani. L’unico capace di denunciare con ironia e spiegare la sua opinione, senza tecniche e senza fronzoli, forte del suo essere identificato grazie alla sua particolare voce.

Caparezza sarà omaggiato dagli Iodio Caporrimo giovedì 8 agosto all’Opensea club, il nuovo lido di viale Marino, sul lungomare di Isola delle femmine. La serata inizierà alle 20 con l’aperitivo servito al tavolo in riva al mare, dove sarà possibile godere del tramonto con l’isolotto sullo sfondo. L’aperitivo costa 15 euro, comprensivo di bevanda alcolica o analcolica o birra.

Alle 22 spazio alla musica con gli Iodio Caporrimo. Francesco Caporrimo alla voce, Valerio Frosini alla chitarra, Danilo Ribbeni al basso e Daniele Mondello alla batteria canteranno e suoneranno più di 25 brani, dagli esordi di Caparezza ai giorni nostri. In scaletta “Vengo Dalla Luna”, “La Mia Parte Intollerante”, “Abiura Di Me” e “Vieni a Ballare In Puglia”, “Non Me Lo Posso Permettere” e l’ultimo singolo “Ti fa stare bene”.