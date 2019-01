Tributo a Caparezza degli Iodio Caporrimo, il concerto live da Officina Di Dio

Il più grande dei rapper italiani. L’unico capace di denunciare con ironia e spiegare la sua opinione, senza tecniche e senza fronzoli, forte del suo essere identificato grazie alla sua particolare voce.

Caparezza sarà omaggiato dagli Iodio Caporrimo, mercoledì 23 gennaio alle 21 all’Officina Di Dio in via Giuseppe Bertolino Puglisi 25 a Palermo, nel corso della prima serata della rassegna “Musica e taglieri”. Francesco Caporrimo alla voce, Valerio Frosini alla chitarra, Danilo Ribbeni al basso e Daniele Mondello alla batteria canteranno e suoneranno più di 25 brani, dagli esordi di Caparezza ai giorni nostri. In scaletta “Vengo Dalla Luna”, “La Mia Parte Intollerante”, “Abiura Di Me” e “Vieni a Ballare In Puglia”, “Non Me Lo Posso Permettere” e l’ultimo singolo “Ti fa stare bene”.