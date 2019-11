Buon compleanno Caparezza, il concerto tributo degli Iodio Caporrimo da Officina Di Dio

Buon compleanno Iodio Caporrimo. La band che omaggia Caparezza, il più grande dei rapper italiani, compie cinque anni e li festeggerà con una serata speciale il 15 novembre all’Officina Di Dio in via Giuseppe Bertolino Puglisi 25 a Palermo. Dalle 18 alle 23 sarà servito l’aperitivo.

Alle 22 arriverà sul palco la band. Francesco Caporrimo alla voce, Valerio Frosini alla chitarra, Danilo Ribbeni al basso e Daniele Mondello alla batteria canteranno e suoneranno più di 25 brani, dagli esordi di Caparezza ai giorni nostri. In scaletta “Vengo Dalla Luna”, “La Mia Parte Intollerante”, “Abiura Di Me”, “Vieni a Ballare In Puglia”, “Non Me Lo Posso Permettere” e “Ti fa stare bene”.