Tributo a Bruno Mars degli Hooligans, il concerto sul palco dell'Officina Di Dio

Un mito della musica, l’erede di Michael Jackson, un artista a tutto tondo e capace di tutto. Questo è Peter Gene Hernandez, meglio conosciuto come Bruno Mars. Il suo fenomeno sarà raccontato musicalmente dagli Hooligans, il 28 marzo alle 21 all’Officina Di Dio - in via Bertolino Giuseppe Puglisi 25 a Palermo, nel corso della serata universitaria dedicata ai tributi.

La band è formato da Mirko Ciulla alla voce alla chitarra Salvo Montalto, Martina Davì alle tastiere, Maria Anello al basso elettrico e Giovanni Pinto alla batteria. In scaletta le hit “Finesse”, “That’s what I Like”, “24-k magic” e tante altre.