Serata Beatles, il concerto degli Orange Garden da Opensea di Isola delle Femmine

Sabato sera, tempo di Beatles e di bellezza. E un sound tutto per omaggiare i Fab Four quello degli Orange Garden, il 20 luglio all’Opensea club, il nuovo lido di viale Marino, sul lungomare di Isola delle femmine.

La serata inizierà alle 20 con l’aperitivo in riva al mare, dove sarà possibile godere del tramonto con l’isolotto sullo sfondo. Si potranno così gustare: bruschette con verdure grigliate e formaggio, tris di fritture con panelle, arancinette e crocchette, bruschette con caponata siciliana, olive, mozzarelline, timballo di riso venere con salmone, avocado, rucola e peperone rosso, tabbouleh di verdure con tonno, pomodoro e agrumi. L’aperitivo costa 12 euro, comprensivo di bevanda alcolica o analcolica o birra.

Alle 22 al via il concerto. In scaletta tutti i principali successi. Da “She Loves You” e le altre hit della Beatlesmania: “Day Tripper”, “Come Together”, “Let It Be. Ingresso libero. Il lido è aperto sin dalle 10 del mattino per chi vuole sfruttare il solarium o fare il bagno.