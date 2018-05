Da "Come Together" a "Let It Be", concerto tributo ai Beatles all'Officina Di Dio

I dieci anni di musica che sconvolsero il pianeta Terra. Questo hanno rappresentato i Beatles per la storia del Novecento. Se esiste un mondo prima e dopo la nascita del rock, lo stesso rock si divide in prima e dopo i quattro “baronetti” di Liverpool.

Questa storia decennale sarà raccontata musicalmente dagli Orange Garden mercoledì 16 maggio alle 21 all’Officina Di Dio in via Giuseppe Bertolino Puglisi 25 a Palermo, nel corso della serata universitaria dedicata ai tributi. In scaletta tutti i principali successi. Da “She Loves You” e le altre hit della Beatlesmania: “Day Tripper”, “Come Together”, “Let It Be.