Apericena e tributo ai Beatles, il sabato in musica al Mille e una notte

L’aperitivo, che è poi una vera e propria cena, lo spazio all’aperto, l’omaggio musicale alla più grande band inglese e la musica dance a seguire.

Sono queste le basi complete per la serata migliore, sabato 25 agosto alle 20 al Mille e una notte in via Mater dolorosa 67 a Palermo. Chi vorrà potrà fare l’aperitivo servito al tavolo composto da: paninetto con panella, sfoglia tradizionale con prosciutto e formaggio, fagiolina alla contadina, crostoni di pane con caponatina, insalata di pasta, spezzatino di carne con patate, pasta espressa con pomodoro, melenzane e mozzarella. Alle 22 parte il concerto tributo ai Beatles degli Orange garden. In scaletta tutti i principali successi dei “fab four”. Da “She Loves You” alle altre hit della beatlesmania: “Day Tripper”, “Come Together”, “Let It Be. Seguirà dj set con Disma Patorno. Ingresso 15 euro e su prenotazione telefonando al 3807980615 o al 3939773133.