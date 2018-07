Serata Vasco Rossi, il tributo concerto dei Colpa d'Alfredo alla Baia del Corallo

La costa di Sferacavallo come Modena Park Con le stesse atmosfere, lo stesso calore, la stessa voglia di fare rock, in nome di un solo mito: Vasco Rossi.

Sarà una totale omaggio al rocker dei rocker il concerto di giovedì 5 luglio alle 20 alla Baia del Corallo in via Plauto 27 a Palermo. Chi vorrà potrà cenare gustando la cena o l’aperitivo servito al tavolo o la pizza. Alle 22 toccherà ai Colpa D’Alfredo. La formazione, riproporrà fedelmente i classici della grande rockstar, ripercorrendo le tappe più significative della storia musicale del Komandante Blasco. La band è capitanata da Ivano Ivaskrello. Ingresso a pagamento e su prenotazione. Per chi farà l’apericena a base di pesce l’ingresso è 15 euro.