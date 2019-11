Giovedì rock da Officina Di Dio, tributo agli Artic Monkeys con i Fake Moneys

Un ennesimo splendido giovedì a tutto rock. Per esaltare il genere musicale per eccellenza. Il più sconvolgente e il più trasgressivo. Continuano i grandi concerti-omaggio anche il 21 novembre all’Officina Di Dio in via Giuseppe Bertolino Puglisi 25 a Palermo.

Dalle 18 alle 23 sarà servito l’aperitivo. Alle 22 saliranno sul palco i Fake Monkeys, tributo Artic Monkeys, che snoccioleranno tutti i successi della band rock inglese originaria di High Green. In scaletta brani come “Do I wanna know?”, “R u mine” e “Fluorescent adolescent”.