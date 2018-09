Serata Aretha Franklin, il tributo musicale della Variante Acustica al Vintage club

Aretha Franklin e il suo mito, la sua capacità di attrarre, la sua voce. A poco più di un mese dalla scomparsa della regina del soul, si omaggerà per una sera la grande cantante e tutta la musica nera.

Appuntamento con la Variante acustica sabato 22 settembre al Vintage club - nell’isola pedonale di via Piccola Teatro Santa Cecilia 9 - che inizia da oggi i suoi giorni di pre-reopening, in attesa della nuova stagione. Il locale aprirà già alle 18 per chi vuole bere uno o più dei cento cocktail disponibili. Alle 20,30 inizia l’apericena classica, formata da un primo di pasta, un secondo di carne, insalata di riso, salumi, formaggi, fritti, crostini e pane. C’è anche l’aperisushi, ovvero onigiri, uramaki e tanto altro. Terza opzione, il menù alla carta, a base di sushi, con un’ampia gamma di scelta tra uramaki, tempura di gamberi, nigiri, usamaki e tanto altro. Alle 22 saliranno sul palco i Variante acustica, che attraverso la voce di Francesca Garofalo snoccioleranno tutte le più note canzoni di Aretha Franklin. L’ingresso è libero, con consumazione obbligatoria. Chi farà l’apericena classico pagherà 10 euro e avrà diritto a una consumazione alcolica.