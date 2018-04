Da "Ricordati di me" a "Ci vorrebbe un amico", tributo ad Antonello Venditti al Palab

Il poeta dell’amore, il grande esponente della scuola romana, l’uomo che da generazione accompagna tutte le notti prima degli esami.

È un esordio importante quello dedicato a Antonello Venditti degli Alta marea, venerdì 4 maggio al Palab di Palermo in piazzetta del Fondaco (dietro la questura e a pochi metri da Ballarò), dove si esibiranno i Non Dire no. Alle 22 parte il concerto degli Alta Marea Antonello Venditti tribute band. In scaletta brani come “Dalla pelle al cuore”, “Che tesoro che sei”, “Bomba o non bomba”, “Ricordati di me” e “Ci vorrebbe un amico”.