Tributo ad Amy Winehouse con i Just for Amy, musica e aperitivo al Mille e una notte

Una sera per celebrare l’ultima tragica iscritta al club J27. Sarà un totale omaggio alla musica e alla voce di Amy Winehouse il concerto dei Just for Amy il 30 agosto al Mille e una notte, lo spazio in via Mater dolorosa 67 a Palermo, nato e sviluppatosi con lo scopo di dimostrare che i grandi concerti e appuntamenti si possono fare anche in periferia.

Si comincia alle 20, con la pizzeria, pronta a servire decine e decine di pizze classiche e gourmet. Chi lo vorrà potrà usufruire può chiedere l’apericena o del servizio ristorante. Alle 22,30 spazio alla musica. La band suonerà hit indimenticabili come “Back to clack” e “Valerie”.