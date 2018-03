Omaggio all'ultima "vittima" del Club 27, concerto tributo ad Amy Winehouse al Dorian

L’ultima diva della musica, l’ultima “vittima” del Club 27, la vera leader del soul bianco al femminile. È da segnare in calendario la data di venerdì 23 marzo giorno del concerto, direttamente da Roma dei The Winehouse show, al Dorian.

Alle 22 parte il concerto che riproporrà i più noti brani della cantante, attraverso la voce di Sara Antonelli. Formato nel 2009, The Winehouse Show è il primo tributo italiano a riproporre in tutta Europa la musica e l'immortale talento di Amy Winehouse, fin dal debutto internazionale sul palco del più grande Hard Rock Café del nostro continente. Riconosciuto come uno dei migliori tributi al mondo dagli stessi musicisti di Amy Winehouse, la band ha avviato con questi ultimi una collaborazione artistica, ospitando per diversi concerti in Italia ed all'estero il suo storico chitarrista, Robin Banerjee.

Cinque musicisti professionisti, alta fedeltà negli arrangiamenti e nei dettagli visivi e scenografici, accompagnano un vero e proprio spettacolo che ruota attorno all'incredibile somiglianza fisica e vocale di Sara Antonelli con l'artista britannica. Numerose sono inoltre le performance live ed apparizioni su giornali, radio e canali Tv nazionali ed europei (Corriere della Sera, RTL Hungary, TVR, Europa FM...), registrate in occasione di concerti tenuti dalla band presso i migliori locali europei. Ingresso a pagamento per il singolo concerto.