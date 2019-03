Pink Floyd celebration night, tutti i più grandi successi in un live al Jayson Irish Pub

Una serata speciale con degli ospiti d'eccezione in cui musica e suoni si fonderanno per evocare le atmosfere e i più grandi successi che hanno reso la band britannica un'icona: una nuova esperienza da vivere insieme in un viaggio che racconta la leggenda dei Pink Floyd!

Special Guest Nicolò Florio e Fulvio Signorino dagli Inside Out / Pink Floyd Tribute! Insieme riproporremo l'esecuzione dei brani di maggior successo dei Pink Floyd le suite da trip nostalgico e le perle nascoste tratte da "The Dark Side Of The Moon", "Wish You Were Here", "Animals" e "The Wall". Si esibiranno: Rocco Tarantino - Voce; Giuseppe Pitarresi - Chitarre, Lap Steel Guitar; Nicolò Florio - Chitarre, Voci; Fulvio Signorino - Tastiere, Voci; Luca ChebbelloPeppino De Lorenzo - Basso; Manfredi Crisà - Batteria; Anna Abbate - Cori, Sequencer; Giovanni Vassallo - Sassofono.