Concerto omaggio agli Ac/Dc, la musica dei Dirty Eyes al Jayson Irish Pub

Grezzi, istintuali,senza fantasia, furono e sono tutt'ora feroci esecutori di semplici e primitivi indemoniati riff che traggono le loro origini dal blues. La loro terra d'origine, la lontanissima Australia, ha contribuito da oltre 40 anni a stimolare questa dimensione aborigena divenuta nel tempo il loro punto di forza. Stiamo parlando degli intramontabili AC/DC.

Sarà una serata davvero splendida ed ardua quella che proporranno i Dirty Eyes il 14 novembre al Jayson Irish Pub. Trascinati da JJ Cardillo i Dirty Eyes travolgeranno il pubblico in un vortice di riff feroci e primordiali che hanno contraddistinto la discografia degli AC/DC. Back in black, Thunderstruck, Highway to hell, Hells Bells sono solo alcune delle innumerevoli hits che i Dirty Eyes proporranno in tributo agli AC/DC.