Serata universitaria, tributo agli 883: il concerto omaggio all'Officina Di Dio

C’erano una volta due ragazzi di Pavia e dintorni. Si Chiamavano Max Pezzali e Mauro Repetto. Insieme, negli anni Novanta - e volendo oggi ancora da solo Max - hanno cambiato la storia della musica in Italia con una band riassunta in un numero: 883. Gli Industria di Caffè 883 tribute band suonano mercoledì 17 ottobre alle 21 all’Officina Di Dio in via Giuseppe Bertolino Puglisi 25 a Palermo, nel corso della serata universitaria dedicata ai tributi. Francesco Vannini, Davide Liberti, Mauro Pizzo, Simone Esposito e Daniele Cangialosi ricreeranno le atmosfere dei nuovi e dei vecchi 883, suonando vent’anni di musica da “Hanno ucciso l’uomo ragno” a oggi, passando per “La regina del celebrità e “Gli anni”. Insomma, una serata per nostalgici non troppo cresciuti.