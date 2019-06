Contro ogni muro, allo Spasimo un live a cielo aperto per i 40 anni del brano dei Pink Floyd

Nel 2019 ricorre un doppio anniversario: 40 anni dall’uscita di The Wall e 30 anni dalla caduta del muro di Berlino. Sabato 8 giugno, alle ore 21, lo Spasimo di Palermo, suggestivo spazio a cielo aperto, accoglie “Oltre il Muro”: lo spettacolo, ideato e realizzato dal Maestro Gianluca Badon, propone l’esecuzione al pianoforte dei brani più significativi dell’album The Wall, trascritti, rivisitati, e alternati alla recitazione di poesie e di pagine dei più importanti autori del nostro tempo, da Gramsci a Pasolini. Le letture, che accompagneranno lo spettatore nella disamina dei temi trattati nel disco, sono affidate all’attore palermitano Nicolò Prestigiacomo.

The Wall ha lasciato un segno nella storia della musica tout court, insinuandosi tra la memoria delle macerie del Muro di Berlino per poi valicare i confini di ogni Storia che parla di barriere, isolamento e ribellione: l’idea stessa di "another brick in the wall", o quel grido “hey, teacher, leave the kids alone”, appartengono al nostro immaginario e sono diventati simboli condivisi da più generazioni.

“L'approccio musicale non è stato quello della trascrizione, ma un flusso creativo più libero, legato in maniera imprescindibile ai temi trattati e ai testi scelti. - commenta il Maestro Gianluca Badon - Ogni brano ha la sua dimensione, ogni muro delle armi per abbatterlo: arte e umanità. Un live che ripercorre i passi della geniale opera di Waters e compagni e mette insieme i vari muri che l'uomo vive, crea, subisce e abbatte Si tratta di un forte messaggio di libertà, solidarietà, umanità.

Ecco perché le tematiche affrontate in quello che può dirsi un capolavoro della storia della musica sono ancora drammaticamente attuali: esclusione, omologazione, disumanizzazione, frustrazione, apatia, demonizzazione dell’altro e del diverso sono le trincee che contribuiscono tuttora a costruire muri tra gli uomini. L’evento è organizzato da Maghweb in collaborazione con l'Associazione Kaleidos. Durata concerto: 80 minuti. Biglietti in vendita su: circuito Do It Yourself Ticket (prevendita 13,50 €; intero 15 €). Evento Facebook: "Oltre il muro The Wall dei Pink Floyd - Live per pianoforte.

Biografie

Gianluca Badon, pianista classe 1991 è uno dei pochissimi pianisti diplomati sia ai Corsi di Alto Perfezionamento dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma che all’Accademia Internazionale “Incontri col Maestro” di Imola, le più prestigiose Accademie musicali italiane. Inizia a studiare pianoforte a soli cinque anni e sin da subito emerge come enfant prodige, negli anni si è formato con i Maestri Rigobello, Perticaroli, Fiuzzi, Prosseda, Achucarro e altri. Vincitore di borse di studio all’Accademia Chigiana e all’Imola Piano Academy and Festival e alla University of South Florida, ha suonato in importanti sale come la Glaserner Saal del Musikverein a Vienna, l'Ateneo Veneto a Venezia, l'Auditorium Parco della Musica e l'Anfiteatro Marcello a Roma, la sala Chigi Saracini dell'Accademia Chigiana a Siena e l’Auditorium Rai di Palermo. Negli anni ha approfondito anche la prassi esecutiva sul fortepiano. È recentemente stato selezionato dal “Maggio della Musica” di Napoli come uno dei sei pianisti under 35 più interessanti del panorama europeo per le finali del Maggio del Pianoforte.

Nicolò Prestigiacomo, palermitano, consegue nel 2010 il diploma di attore professionista a Roma al "Quartier Generale - La Compagnia delle stelle" dopo essersi formato con grandi maestri come Alice Mistroni, Ivano Falco e Lello Arena. Nello stesso anno entra a far parte della “Compagnia delle Stelle" diretta da Lino Moretti, esibendosi nei teatri più prestigiosi della capitale al fianco di Pierpaolo Lopatriello, Alice Mistroni, Manuela Zanier e Pippo Lo Russo. A Torino viene scritturato da Alfa Teatro per la stagione “I classici della prosa" e nella veste di attore protagonista si misura con Molière, Shakespeare e Goldoni. Vincitore del “Premio Luigi Vannucchi Attore D.o.c. 2014”, nello stesso anno è protagonista in “Eureka - Processo al Soldato che Uccise un Genio”, spettacolo approdato al Roma Fringe Festival 2015. Nel 2016 viene scritturato dal teatro Zappalà per la stagione di prosa ed operetta, ed è qui che conosce Alessandro Brachetti che lo scrittura per la stagione 2017/2018 con la compagnia "Teatro Musica 900”. Da ottobre 2018 torna a Palermo ed è componente della "Compagnia dell'Aceto" diretta da Cocò Gulotta, in scena con lo spettacolo “Aceto”.