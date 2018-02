Un concerto tedesco a Palermo, al Goethe Institut il live della band Oliwood

Giovedì 1 marzo alle ore 21.15, al Goethe-Institut Palermo ai Cantieri Culturali alla Zisa, il concerto degli Oliwood. La band è composta da Oliver Steidle batteria e composizioni, Frank Gratkowski sassofono alto; Kalle Kalima chitarra e Trevor Dunn basso.

Oliwood è la nuova band ideata da Oliver Steidle. Batterista e compositore tedesco, è da anni molto conosciuto nella scena jazz internazionale. Arrivato a Berlino nel 2000, all'età di 25 anni, si è rapidamente inserito in una delle scene musicali più creative del mondo. Diventato membro di Der Rote Bereich, band che ebbe un grande impatto sul circuito jazz internazionale, ha svolto tournée in Europa e in numerosi altri paesi.

Negli anni ha lavorato con musicisti del calibro di Peter Brötzmann, Aki Takase, Alexander von Schlippenbach, Louis Sclavis e tanti altri importanti musicisti della scena internazionale. Ha vinto diversi premi e il giudizio della critica lo considera uno dei musicisti più influenti delle nuove generazioni. Ha registrato più di sessanta dischi e suonato in tutti i festival più importanti del mondo.

Con il progetto Oliwood sviluppa una ricerca di sintesi tra nuove strutture, ritmi, suoni le cui fonti risalgono ai diversi linguaggi della musica occidentale ascoltata e praticata nel corso degli anni: dal Rock alla Nuova Musica, dal Jazz alla Libera Improvvisazione. Il primo cd del gruppo, Euphoria (Enja Records), è stato acclamato dalla critica: "Steidle e i suoi colleghi aprono porte verso nuovi mondi musicali."

Da Palermo partirà la tournée che porterà Oliwood in giro per l’Europa con il nuovo lavoro nel quale sarà ospite il famoso bassista statunitense Trevor Dunn, noto per i suoi originalissimi percorsi di ricerca, realizzati per alcuni gruppi e musicisti delle avanguardie attuali come Mr. Bungle, Fantomas, John Zorn.