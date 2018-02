I classici del jazz e della bossa nova in un live, il concerto al Ridotto dello Spasimo

Un nuovo appuntamento per i venerdi al Blue Brass, un concerto che vede protagonista la musica samba jazz con il gruppo Nova Wave Quartet in concerto il 2 marzo alle ore 21.30 al Ridotto dello Spasimo.

In questo recital, gli artisti residenti, Gaetano Riccobono voce-piano, Vincenzo Palermo chitarra-voce. Gianni La Rosa basso, Fausto Riccobono batteria-percussioni, propongono un repertorio che si fonda sui classici della musica jazz e della bossa nova. La dimensione del quartetto, con i due strumenti armonici a sostegno delle interpretazioni vocali di Riccobono e dello stesso Palermo conferisce al concerto un mood rarefatto da navigato Crooner.

La sezione ritmica con basso e batteria supporta costantemente il sound omogeneo del gruppo. Gli interventi delle percussioni conferiscono laddove è necessario un apporto ritmico imprescindibile. La scaletta rende omaggio ai grandi compositori della musica del novecento e cerca un punto d’equilibrio tra due tradizioni importanti e spesso in stretto collegamento. Joao, Sinatra, Jobim, Sarah come compagni di viaggi e come punti di riferimento ineguagliabili. La selezione artistica è curata dal direttore della Scuola Popolare di Musica, Maestro Vito Giordano in collaborazione col docente di Management dello spettacolo, Fabio Lannino. Il costo del biglietto è di 10 euro oltre i diritti di prevendita.