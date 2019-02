Concerto al Blue Brass, la musica dei Nova Bossa Nova al Ridotto dello Spasimo

Prosegue giornalmente, tra Real Teatro Santa Cecilia e Complesso Monumentale di Santa Maria dello Spasimo, la stagione concertistica del Brass dedicata alle “musiche del nostro tempo”. Si alternano, infatti, il mercoledì, i cicli di concerti dedicati ai “Talents” della Scuola Popolare di Musica. Il giovedì vanno in scena, al Santa Cecilia, i pianisti della rassegna “Play Piano Play” mentre, il venerdì, si susseguono, allo Spasimo, i concerti del nuovo cartellone firmato “Brass at Spasimo”. Il sabato, si ritorna al teatro più antico della Sicilia e uno dei più antichi che esistano al mondo (1692), dove si svolgono i concerti sia dell’Orchestra Jazz Siciliana, sia di jazz chamber music. Per concludere la settimana, tutte le domeniche, sempre al Santa Cecilia, alle h. 18:00, ha luogo la rassegna di cinema dedicata alle musiche di derivazione afroamericana, denominata, appunto, “Jazz On Movie”.

Venerdì 8 febbraio, alle ore 21.30 al “Ridotto”, è di turno, infatti, la rassegna “Brass At Spasimo”. Nel più antico jazz club d’Italia, denominato anche Blue Brass, si esibiranno i Nova Bossa Nova di Vincenzo Palermo. Che presenteranno un progetto artistico raffinato ed intrigante per i suoi particolari ritmi e suoni, mirato a celebrare la ricorrenza dei 60 anni della Bossa Nova. Con una rilettura moderna di brani scelti e ricercati, volutamente non scontati dei compositori che hanno scritto e imposto la Bossa Nova nel mondo, oggi più che mai celebrata nei più importanti jazz festival. Il quartetto costituisce lo zoccolo duro dei musicisti selezionati per suonare "a mestiere" la musica del Brasile. Non a caso Vincenzo Palermo e Gianni La Rosa, che sono sulla scena da oltre quaranta anni, saliranno sul palco del Blue Brass affiancati da Antonio Sardisco e Fausto Riccobono. Il costo del biglietto è, Intero, euro 10,00 + diritti di prevendita, ridotto Under 30 7,5 € + diritti di prevendita.