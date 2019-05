Musica e shopping, il concerto dei Notanova sul palco della Fiera del Mediterraneo

Appuntamento martedì 28 maggio alle ore 21 con i Notanova sul palco della Fiera del Mediterraneo (all’esterno del Padiglione 20). Il gruppo, formato da quattro elementi, si esibirà con brani Pop e commerciali. Il concerto fa parte del calendario di eventi curato da Rta in occasione della 68esima edizione della Fiera Campionaria del Mediterraneo 2019 e la band è in gara nel concorso “Mediterraneo Cover band” . Il concerto sarà in onda in diretta sulle frequenze e i canali televisivi di Rta.