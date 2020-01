Open jam al Miles Davis jazz club, la musica del quartetto Nota Solaris in concerto

Un quartetto jazz che va oltre ogni confine. È il progetto musicale Nota Solaris, in concerto l'11 gennaio alle 21,30 al Miles Davis Jazz Club a Palermo in via Enrico Albanese 5, spazio per la musica di qualità ideato da Ettore Balistreri.

Rita Collura, Sergio Calì, Luca De Lorenzo e Carmelo Graceffa, presentano un repertorio ricco di musica jazz, pop-rock, siciliana e italiana, originale e della tradizione, eseguito con un linguaggio intriso di forte vitalità e di grande senso musicale, dando un originale identità̀ ai brani. Miles Davis jazz club è aperto dalle 19 per l'aperitivo o la cena. Ingresso con consumazione.