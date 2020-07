Sabato sera al pub con buona musica, i Noi duo live al New Square pub di Bagheria

Doppietta settimanale per i Noi Duo di Giuseppe Cambria e Federico Li Puma rispettivamente voce e chitarra del progetto. Un viaggio acustico tra i migliori successi di artisti pop rock italiani. Quale posto migliore per passare una serata in compagnia ed all'aria aperta se non al "New Square Pub" nella cornice di Piazza Levante Bagheria. Dalle 20:00 la cucina del Pub apre i battenti mettendo a disposizione diversi tipi di apericena e deliziosi panini. Dalle 22:00 tanta buona musica. È consigliata la prenotazione.