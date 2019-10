Musicasa da A tò casa, venerdì sera in musica: il concerto di Noemi Palumbo duo

Concerti di venerdì sera. Per fare partire il weekend in musica, bevendo e facendo l’aperitivo in un’ambiente intimo, come se si fosse nella propria abitazione.

Continua il 25 ottobre alle 20,30 da A tò casa in via Discesa dei Giudici 26 a Palermo la rassegna del venerdì “MusiCasa”. Si potrà scegliere il proprio drink preferito e godere di uno show musicale coinvolgente, in un’atmosfera da salotto tra amici. Si riparte con lo show chitarra e voce del Noemi Palumbo duo. In scaletta brani internazionali e italiani, dove padrona è la contaminazione dei generi.