Voce, chitarra e basso: il concerto live degli Nkantu d'aziz da Merlino

Venerdì 26 gennaio, presso il Full Enjoy Bar “Merlino” di Palermo, a partire dalle ore 22 si esibiranno i Nkantu D’Aziz, Totò Grilletto (voce e chitarra), Stefano Azzolini (basso) e Gjin Schirò (chitarra).

Nkantu d’Azizi nascono nel 2007, da un’idea di Totò Grilletto di arrangiare le sue canzoni, originariamente voce e chitarra.. nel 2011 producono il primo disco "Mi porteranno via" per la "mygroove" con la direzione artistica di Tony Carbone (Denovo, Venuti, Consoli), in quell'anno il loro brano "Il vino!" piace alla casa vinicola Principe di Corleone che dedica alla band una linea di produzione n'Kantu.

Condividono palchi con Tinturia, Niccolò Fabi, Almamegretta, Eugenio Bennato, Luca Barbarossa ed altri big. Ospiti in diversi eventi folk rock in tutta Italia e presenti nei calendari di club come Contestaccio a Roma e La Corte dei Miracoli a Siena. Alcuni loro testi sono oggetto di studio presso l'università di lettere e filosofia di Palermo.

Nel 2014 esce il loro secondo disco “Meglio la terra” prodotto per la "Jack Alone" con la direzione artistica di Francesco Fry Moneti dei Modena City Ramblers. Sono stati testimonial e ospiti per Addiopizzo, Telethon, Emergency e per tante altre organizzazioni.