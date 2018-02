Suoni gitani dal tratto jazz, il concerto dei New York Gypsy al Tatum Art

Suoni gitani dal tratto jazz. C’è un filo che unisce i vari mondi che formano il pianeta Terra nei New York Gypsy All Stars, il 27 febbraio alle 19.30 e alle 21.30, protagonisti del secondo appuntamento della rassegna “Jazz Vanguard” al Tatum Art di Palermo, in via dell’Università 38 (traversa di via Maqueda, a pochi passi dalla facoltà di Giurisprudenza), spazio per la musica di qualità creato e ideato da Toti Cannistraro e Francesco Costanzo.

Ismail Lumanowski al clarinetto, Tamer Pinarbasi al kanun Panagiotis Andreou al basso, Engin Günaydin alla batteria e Jason Lindner alle tastiere daranno vita a un concerto fatto di quel sincretismo musicale che dovrebbe caratterizzare l’intera arte di chi suona e che è simbolo stesso di un jazz che si rinnova e si apre a tutto il mondo. L’ingresso costa 10 euro per il turno delle 19.30, 15 euro per lo show delle 21.30.