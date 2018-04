Eco rinascimentali e barocche al Cervantes, il concerto per vihuela di Nereo Luigi Dani

Un viaggio musicale dall’eco rinascimentale il 12 aprile alle 19 all’Instituto Cervantes in via dell’Argenteria Nuova, 33. Mille Regretz, Musiche alla corte di Carlos V di Spagna (1516 -1558) è il titolo del concerto che vedrà esibirsi Nereo Luigi Dani.

Musicista e docente esperto nel repertorio rinascimentale e barocco - Nereo Luigi Dani - , suonerà una vihuela, strumento a corde del XVI secolo che, durante la presenza spagnola in Italia, si diffuse in tutto il regno di Napoli e Sicilia. Il repertorio presentato è un’antologia di compositori vihuelisti legati alla corte dell'imperatore Carlo V, grande mecenate della musica. Ad aprire il concerto, Mille Regretz di Josquis Deprès (1450-1521), chanson franco-fiamminga dell’epoca rinascimentale, il cui testo fu messo in musica da diversi compositori del tempo. Nella sua impostazione a quattro voci, Despres ne fece sicuramente la versione più importante e celebre, tanto da essere eseguita e conosciuta in tutte le corti europee fino a giungere alla corte spagnola di Carlo V il quale ne ebbe grande considerazione fino a ritenerlo il suo brano favorito. La melodia, semplice ma penetrante, venne usata come base per farne alcuni rifacimenti con la tecnica del Cantus Firmus.

Musicista e didatta. Apprezzato studioso della prassi esecutiva dei periodi rinascimentale, barocco e del classicismo. Suona il Liuto, la Vihuela, la Chitarra barocca e classica, la Viola da gamba ed il Violone. Con questi strumenti esegue concerti in varie parti del mondo sia in qualità di solista sia come esecutore in formazioni cameristiche e orchestrali di rilievo. Insegna prassi esecutiva del repertorio antico in diversi corsi di specializzazione italiani e stranieri. E’ docente titolare presso il Conservatorio di Musica di Stato di Palermo. Suonerà una vihuela a 6 ordini. Copia di uno strumento del XVI° secolo costruita dal liutaio palermitano Domenico Marchese. Ingresso libero, fino ad esaurimento posti.