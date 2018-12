Natale no stop al Teatro Politeama, il concerto delle voci bianche in tre repliche

Al Politeama Garibaldi il Natale non finisce mai. I tradizionali canti natalizi ascoltati nel concerto natalizio che ha registrato il tutto esaurito saranno replicati per tre domeniche di seguito, il 23, il 30 dicembre e il 13 gennaio. Con il Coro di voci bianche della Fondazione diretto dal Maestro Fabio Ciulla e l’opportunità di visitare il Politeama.

Al Politeama Garibaldi il Natale non finisce mai. I tradizionali canti natalizi ascoltati nel concerto natalizio che ha registrato il tutto esaurito saranno replicati per tre domeniche di seguito, il 23 e il 30 dicembre 2018 e il 13 gennaio 2019. Protagonista sarà il Coro di voci bianche della Fondazione diretto dal M° Fabio Ciulla. Questo il programma Carl Orff/Gunild Keetman La Storia del Natale (Weihnachtsgeschichte) Canto tradizionale palermitano A la Notti di Natali; Canto religioso popolare Adeste Fideles Alfonso de’ Liguori Quanno nascette Ninno (Tu scendi dalle stelle); Canto tradizionale tedesco O Tannembaüm; Adolphe Adam Minuit, Chrétiens-Cantique de Noël; Franz Xaver Gruber Stille Nacht - Astro del Ciel; James Pierpont Jingle bells. Coro voci bianche fondazione, Fabio Ciulla maestro del coro, Gabriele Laura e Azzurra Vittoria Moscia pianoforte. Sarà possibile con lo stessobiglietto visitare il Politeama Garibaldi, opera di Giuseppe Damiani Almeyda. Biglietto: € 5 (ridotto under 18: € 3) al Botteghino del Politeama Garibaldi