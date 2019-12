Natale in... canto: concerto dell'Istituto comprensivo di Petralia Soprana in chiesa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Torna l’appuntamento con il concerto “Natale in …canto” che vedrà all’opera i ragazzi dei tre ordini di scuola. L’idea avuta anni or sono dall’insegnante Michele Cerami e dal professore di musica Antonio Li Puma continua a riscuotere grande successo ed è diventata un appuntamento imperdibile e di alto valore educativo oltre che un palcoscenico per tutti i ragazzi che già in età scolare si cimentano con la musica. La nascita di questo appuntamento ha stimolato anche la scuola e i dirigenti scolastici che hanno fatto sì che l’Istituto comprensivo diventasse ad indirizzo musicale. Una bella realtà che domani potrà essere ammirata e ascoltata nella chiesa di Loreto alle 18.