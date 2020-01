Chiesa della Pietà e di San Domenico, Ospedale Civico: i concerti di Natale gratuiti

Un lungo weekend da grande finale per “Natale a Palermo”, la rassegna di concerti gratuiti organizzati dai Club Service in nelle più belle chiese della città e in alcuni reparti ospedalieri. Un lungo fine settimana che vedrà alternarsi ensemble orchestrali anche di giovanissimi, ensemble da camera, singoli protagonisti. Si inizia con una spruzzata di valzer viennesi, in pieno clima natalizio, ma con un occhio dedicato alle colonne sonore.

Ssabato 4 gennaio, alle 19 nella chiesa della Pietà alla Kalsa (via Torremuzza 32), si esibirà l’ensemble di fiati e percussioni “La nuova generazione”, diretto da Giovanni La Mattina, nato e cresciuto in seno all’Istituto magistrale statale “Regina Margherita”- Liceo Musicale di Palermo, che già da parecchi anni ha dato vita ad un’orchestra giovanile e ad un coro. Proporranno musiche di Schubert, De Haan, Morricone, Waignein, Ortolano, un programma incisivo, ritmato, coinvolgente al massimo. Il penultimo concerto della rassegna - domenica 5 gennaio alle 19 nella delicata chiesa di Sant’Anna La Misericordia (piazza Sant’Anna) - è invece affidato al Sicily Ensemble diretto da Franco Foderà che ha scelto di proporre un vero e proprio omaggio all’inossidabile Astor Piazzolla.

L’ensemble, di recente formazione, è legato al Conservatorio Scontrino di Trapani: i musicisti sono già professionisti rodati, con la comune passione per il tango. “An Evening with Astor Piazzolla” verrà proposto da Giovanna Mirione (piano), Daniele Collura (fisarmonica), Antonella Scalia (violino), Federico Caleca (viola), Francesca Fundarò (violoncello), Giuseppe Adamo (chitarra), Alessio Greco (basso/chitarra), Andrea Sortino (flauto), Nicoletta Bellotti (voce).

Lo stesso giorno (domenica 5 gennaio) alle 17, nel reparto di Chirurgia oncologica dell’Ospedale Civico, diretto da Pico Marchesa, per i pazienti e il personale ospedaliero, la pianista Valentina Grisafi eseguirà musiche classiche di Schubert, Brahms, Chopin e Marco Betta, oltre a pezzi e arrangiamenti di sua mano.

Per l’ultimo concerto in programma, ritornerà sul palco la Symphonic Band “Giacomo Candela” di Buseto Palizzolo che ha aperto (con enorme successo) il cartellone il giorno di Santo Stefano: stavolta si esibirà alle 19 del giorno dell’Epifania nella chiesa di San Domenico con un programma interamente dedicato alle colonne sonore dei film più conosciuti, da “Star Wars”, a “La vita è bella”, “James Bond”, Il Postino”, “Ben Hur” , “I pirati dei Caraibi”, temi di Morricone e una Disney Fantasy. Sul podio, Nicolò Scavone. L’ingresso è sempre libero.

Di “Natale a Palermo” è promotore dalla sua nascita, il Rotary Club Palermo Est, a cui si uniscono Rotary, Lions, Inner Wheel, Soroptmist, con Zonta, Volo, Ande, Fidapa, ed altre associazioni cittadine, di “Fanaleartearchitettura”, “Spazio Cultura”, di I.D.E.A. Hub e il sostegno dell’Accademia Musicale Siciliana, la Settimana delle Culture, le Confraternite, la Diocesi Palermitana, e gli sponsor coinvolti, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale. Direzione artistica di Gaetano Colajanni.