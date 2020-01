Cantata scenica per la Sicilia, il concerto all'Istituto Padre Messina a Sant'Erasmo

Per il nuovo concerto di “Natale a Palermo” di venerdì 3 gennaio è stata scelta una sede poco conosciuta come il teatro dell’Istituto Padre Messina (sul piano di Sant’Erasmo) dove alle 18 verrà proposta un’inedita “cantata scenica” per ensemble orchestrale, coro e clarinetto solista. “Classicu Sicilianu” dell’ Ensemble Orchestrale Siciliano, diretto da Antonino Scorsone che firma anche musiche e trascrizioni di poesie e cantate siciliane come “Ciuri Ciuri”.

E’un progetto nuovo nato con lo scopo di coinvolgere eccellenti solisti – il tenore Marco Leone e il soprano Federica Neglia - accompagnati da un’orchestra da camera di diciotto elementi e un coro di 25 cantanti, che unisce le corali “Benedetto Albanese” e “Lumen Christi”. Solista al clarinetto, Antonino Lampasona. Commenti ed approfondimenti storici a cura di Mimmo Rizzo.

Di “Natale a Palermo”, la rassegna di dieci concerti gratuiti organizzata dai club service, è promotore il Rotary Club Palermo Est, a cui si uniscono Rotary, Lions, Inner Wheel, Soroptmist, con Zonta, Volo, Ande, Fidapa, ed altre associazioni cittadine, di “Fanaleartearchitettura”, “Spazio Cultura”, di I.D.E.A. Hub e il sostegno dell’Accademia Musicale Siciliana, la Settimana delle Culture, le Confraternite, la Diocesi Palermitana, e gli sponsor coinvolti, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale. Direzione artistica di Gaetano Colajanni.