Natale a Palermo, il concerto nella chiesa di San Francesco di Paola e all'Ospedale Civico

Archiviato il Capodanno, “Natale a Palermo”, la rassegna di dieci concerti gratuiti organizzata dai club service, riprende con due concerti molto particolari: a San Francesco di Paola suonerà un giovanissimo virtuoso, e all’Ospedale Civico, un inedito quintetto di fiati e voce.

Giovedì 2 gennaio alle 18 nella basilica di San Francesco di Paola (piazza San Francesco Di Paola) l’atteso concerto del giovanissimo virtuoso violoncellista trapanese Gabriele Maria Ferrante, considerato una delle promesse più concrete del suo strumento: neanche ventenne, figlio d’arte, Ferrante suona spesso musiche a lui dedicate, nonostante la giovane età. A sedici anni è entrato come primo violoncello nell’Orchestra Giovanile della Sinfonica Siciliana e l’anno successivo ha firmato la sua prima scrittura con la FOSS. Ferrante, che si sta perfezionando a Pavia sotto la guida di Enrico Dindo, proporrà musiche di Bach, Piatti, Cassadò. Ingresso libero.

E sempre giovedì 2 gennaio alle 17 nei reparti di Chirurgia Toracica e di Urologia dell’Ospedale Civico, un quintetto di fiati e voce proporrà – per i pazienti e il personale ospedaliero - il recital Oboe’s Time tra Mozart, Lully, Telemann e canti natalizi. Il quintetto è formato da Salvatore Ferraro (corno inglese), Benedetto Cirrincione (oboe), Salvatore Zummo (flauto traverso), Peter Zummo (flauto doce), Ilenia Zarcone (voce). Il prossimo concerto per i pazienti del Civico sarà domenica prossima alle 17, a chirurgia oncologica, con la pianista Valentina Grisafi impegnata in musiche classiche di Schubert, Brahms, Chopin, Grisafi, Betta.

Di “Natale a Palermo” è promotore il Rotary Club Palermo Est, a cui si uniscono Rotary, Lions, Inner Wheel, Soroptmist, con Zonta, Volo, Ande, Fidapa, ed altre associazioni cittadine, di “Fanaleartearchitettura”, “Spazio Cultura”, di I.D.E.A. Hub e il sostegno dell’Accademia Musicale Siciliana, la Settimana delle Culture, le Confraternite, la Diocesi Palermitana, e gli sponsor coinvolti, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale. Direzione artistica di Gaetano Colajanni.